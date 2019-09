Forvaltning klar til indsats ved Sneum Sluse

Størrelsen på fritidshusene ved Sneum Sluse vil fremover blive reguleret efter et såkaldt administrationsgrundlag, efter at Esbjerg Kommune nu har opgivet at få vedtaget en ny lokalplan. Men sagerne kan påklages enkeltvis.

Esbjerg Kommune: Efter at Plan & Miljøudvalget har måttet opgive at få vedtaget en ny lokalplan for området med de 46 fritidshuse ved Sneum Sluse, har politikerne i udvalget ikke haft andet valg end at godkende, at embedsmændene på Esbjerg Kommune i stedet forsøger at regulere området efter et såkaldt administrationsgrundlag.

Men det er ikke nogen ideel indretning, for det betyder samtidig, at mange af kommunens afgørelser kan påklages enkeltvis, og dermed bliver det hele administrativt tungt.

Forhistorien er den, at Teknik & Miljø for flere år siden fik en anmeldelse om ulovligt byggeri ved slusen, og det viste sig, at byggetrangen havde taget overhånd på omkring halvdelen af de 46 lodder ved den naturskønne sluse. Den kommunale forvaltning arbejdede i tre år med at skaffe sig et overblik og granske mulighederne, men kort før målstregen viste det sig, at arbejdet med at fremstille den nye lokalplan var spildt.

Årsagen er, at der i 2018 er sket en ændring i Planloven, så kommunen nu har pligt til at udpege oversvømmelsestruede områder i kommuneplanen og sikre, at disse områder enten friholdes for ny bebyggelse eller at etablere foranstaltninger, der sikrer mod oversvømmelse. Disse afværgeforanstaltninger ville kommunen i givet fald skulle pålægge digelaget, for kommunen ville kunne ifalde erstatningsansvar, hvis byrådet vedtog en ny lokalplan der giver mulighed for at udvide, uden at området bliver sikret.