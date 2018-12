Forvaltning beskyldes for indblanding i ordblindesag

ESBJERG: Efter at have været ganske længe undervejs og have skabt stor uenighed blandt byrådets partier - både under budgetforhandlingerne og siden på adskillige møder i Børn- og Familieudvalget - blev Esbjerg Kommunes nye indsatser for ordblinde børn mandag aften enstemmigt vedtaget i byrådet.

Formand for Børn- og familieudvalget Diana Mose Olsen (SF) havde medbragt forslag til præciseringer af tre af de seks punkter, som var opstillet til vedtagelse. Hun håbede dermed at kunne imødekomme de kritiske røster hos De Radikale og Dansk Folkeparti, som i udvalget havde stemt nej det oprindelige forslag, og som i byrådssalen fik opbakning fra Borgerlisten i deres kritik. Det lykkedes.

- De nye formuleringer i ændringsforslaget kan vi bedre leve med, hvorfor vi vælger at bakke op om forslaget. Derudover er vi glade for, at der nu også bliver oprettet en ordblinde-profillinje, ligesom der skal laves risikotest allerede i 0.-1. klasse. Den tidlige indsats er vigtig, lød det fra Anne Marie Geisler Andersen (R).

Diana Mose Olsen har selv kunnet stemme for forvaltningens forslag hele tiden, og hun har haft svært ved at se, hvad de utilfredse partier savnede.

- Sagen har det fornemme sigtepunkt, at alle ordblinde i Esbjerg Kommunes folkeskoler hjælpes. Børn- og familieudvalget kommer til at være med i udviklingen af den ramme, der netop sikrer, at vi når alle børn og unge. Hvad er det, der mangler? spurgte hun i byrådssalen.