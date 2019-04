Forurening tredobler kommunale udgifter til å-oprensning

Efter flere års slagsmål med lodsejerne har Esbjerg Kommune erkendt, at Alslev Å trænger til en oprensning. Nu viser det sig dog, at åen er forurenet, og det har stor betydning for prisen. En tom kommunekasse tvinger Teknik & Byggeudvalget til at låne af den pulje, der er øremærket Kongeåen.

Esbjerg Kommune: Det hører sig til sjældenhederne, at der gives dispensation til opgravning i et område, der er fredet under naturbeskyttelsesloven. Ikke desto mindre var det tilfældet, da Teknik & Byggeudvalget i juni besluttede at bevilge en million kroner til oprensning af Alslev Å.

Nu viser det sig, at en million kroner langt fra er nok.

En analyse har afsløret, at åens sediment er forurenet - og det koster. Deponeringen af åens aflejringer giver merudgifter til både fragt og afgifter, og det får den samlede pris for projekter til at stige til cirka 2,85 millioner kroner.

Det har udløst en akut budget-hovedpine blandt medlemmerne af Teknik & Byggeudvalget, for der er ikke flere penge at hente i det nuværende budget. Omvendt er der bred enighed om, at det ikke er muligt at sætte projektet på pause, mens man venter på budgetforhandlingerne i efteråret. I så fald ville oprensningen først kunne gennemføres i 2020.

- Det er kommet bag på både forvaltningen og politikerne, at oprensningen ender med at blive så meget dyrere, men vi er alle enige om, at arbejdet er nødvendigt. Åen skal oprenses hurtigst muligt, og derfor er vi også nødt til at finde midlerne, siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S).