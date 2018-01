Forurenet drikkevand: Fund af sprøjtemiddel hos Jernvedlund Vandværk

Jernvedlund: Gennem den seneste tid er der fundet sprøjtemiddel i drikkevandet flere steder i Danmark, og nu har man hos Jernvedlund Vandværk mellem Ribe og Esbjerg fundet det samme middel i drikkevandet, der når ud til 260 ejendomme i området omkring Jernved og Jernvedlund.

Det er det andet vandværk i Esbjerg Kommune, der er ramt af forhøjet værdi af sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon.

Der er målt op til 0,33 mikrogram pr. liter i værkets tre boringer, hvor grænseværdien for sprøjtemidler i drikkevand er på 0,10 mikrogram pr. liter, men selvom værdien overstiger grænseværdien, kan de berørte borgere fortsat drikke vandet og bruge det i husholdningen. Det oplyser Esbjerg Kommune i en pressemeddelelse mandag formiddag.

Vandværket undersøger lige nu mulige løsninger, men det står desværre også klart, at de lette løsninger ikke ligger først for. Derfor giver Esbjerg Kommune midlertidig dispensation til, at vandværket må sende vand med rester af sprøjtemiddel over grænseværdien ud til forbrugere, og formand for Esbjerg Kommunes plan og miljøudvalg, Karen Sandrini(S), forklarer, at billedet i Esbjerg Kommune er det samme som ses i resten af landet.

- Desværre er der borgere, som har haft et lille indhold af sprøjtemidler i drikkevandet, fordi man først nu er begyndt at undersøge for dette stof. Målet er selvfølgelig, at vi kan leve op til vores politik om, at i Esbjerg Kommune er drikkevandet baseret på uforurenet grundvand. Derfor fortsætter dialogen mellem kommunen og Jernvedlund Vandværk for at forbedre vandkvaliteten, siger Karen Sandrini og uddyber, at de berørte borgere er blevet orienteret om forureningen.