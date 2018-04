Fortunaskolen i givtigt samarbejde med lokale idrætsforeninger

Bramming: Der blev sparket, slået, lært og lyttet, da sjette årgang fra Nordre Skole fredag middag besøgte Bramming Ju-Jutsus dojo i gangene under Bramming Kultur & Fritidscenter. Besøget var en del af skolens såkaldte flex-fredag, hvor man har fire idrætstimer i træk, så eleverne kan kaste sig ud i andre idrætsformer i samarbejde med områdets idrætsforeninger frem for de vante rammer i skolens gymnastiksal.

Og der var pigerne, der fik flettet stepdans og bokseparader ind i Ju Jutsuen og der var drengene, der måske nok synes det var sjovere at spille fodbold, men fælles for alle elever var, at der var sved, indlevelse, grin og gåpåmod i mødet med Ju-Jutsu og de tre skrappe instruktører, hvor af to af dem i forvejen er lærervikarer på Nordre Skole.

- Eleverne glæder sig altid helt vildt til at komme ud og prøve noget nyt, siger idrætslærer Lasse Hansen, der sammen med kollegaen Helle Thorsted ser til fra sidelinjen, hvor de blandt andet kan opleve, hvordan flere af pigerne er lidt tilbageholdne med at slå og sparke, mens drengene bare klør på og virkelig har set frem til dagen.

- Vi holder os ude af det, og for os er det sjovt at opleve eleverne på en anden måde. Vi observerer, hvordan de opfører sig og hvilke roller de tager her i forhold til på skolen, siger Lasse Hansen, mens en af pigerne grinende løber rundt og viser, hvor store muller hun får af Ju-Jutsu.

Skoleleder på Fortunaskolen, Jan Lagoni, glæder sig over de mange aftaler, der lokalt er blevet indgået med områdets foreninger.

- Når vi taler så meget om den åbne skole, er det vigtigt, at vi er med til at give eleverne kendskab til marginalidrætter, siger Jan Lagoni, der oplever, at de mindre foreninger rigtigt gerne vil samarbejde.

- Det er klart, at en dag som denne kan inspirere de unge til at melde sig ind i en ny forening, men det er ikke derfor, at vi går ind i det. De lokale foreninger fungerer som kulturbærere og sociale bindeled i vores samfund, og vi synes det er vigtigt at være med til at viderebringe dette budskab, siger Jan Lagoni.