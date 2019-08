Fortunaskolen giver forældre større indflydelse

- I afdelingsrådet skal de drøfte det, som er vigtigt lokalt, når skolebestyrelsens principper skal udmøntes. Jeg forestiller mig, at de f.eks. vil snakke om, hvordan de vil bruge lokalsamfundet i åben skole eller hvordan og hvor meget holddeling skal bruges på den enkelte skole. I et andet afdelingsråd vil de måske snakke om, hvordan de arrangerer en god skolefest med plads til trivsel og fællesskab. Mulighederne er mange, men det vigtigste er, at man lokalt finder de rigtige prioriteringer, siger Jens Josephsen.

De fem råd skal bestå af fem-seks forældre, den lokale skoleleder og en personalerepræsentant, og rådene skal vælges på de enkelte skoler, fortæller Jens Josephsen, som er formand for skolebestyrelsen for Fortunaskolen.

Tættere på

Skoleleder for Fortunaskolen, Jan Lagoni bakker op bag det nye initiativ.

- God sparring med forældrene gør, at forældre og lokalsamfund kan komme tættere på skolen. Det er til gavn for både personale og elever. Det kan f.eks. give god mening at drøfte hvordan skole og forældre kan sikre en sikker skolevej. De kunne måske også i fællesskab finde nye måder at tilrettelægge forældremøder eller skole-hjem samtaler, siger Jan Lagoni.

Forældrerepræsentanterne til afdelingsrådene på de fem skoler skal vælges i løbet af sensommeren. Skolebestyrelsesformand Jens Josephsen oplyser, at der i Fortunaskolens fælles skolebestyrelse lige nu ikke sidder en repræsentant fra skolen i Gørding. Årsagen til det er, at der ikke var nogle forældre fra Gørding, som stillede op, da man i sin tid valgte skolebestyrelse.