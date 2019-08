Tobias Kippenberger er klar til at sende sit første soloalbum på gaden, og seks år efter tiden i The Floor Is Made Of Lava er det en voksen mand, der står tilbage - og så alligevel ikke helt.

Da han var frontmand i The Floor Is Made Of Lava, blev der skrevet og sunget sange på engelsk, men da han startede sit soloprojekt op skiftede han til dansk, og det har han holdt ved. Til gengæld er han efter en afstikker til det poppede vendt tilbage til rockgenren.

- Jeg må jo nok sige, at fortiden har indhentet mig lidt. Jeg har i hvert fald fundet ud af, at inde i den voksne mand bor der stadig en lille dreng. En dreng, der stadig af og til kan lide at hamre på ting og kan finde på at gå ud i haven og trampe på snegle, siger Tobias Kippenberger.

Udover de ekstra seks lys i fødselsdagskagen, så der nu er 35, har Esbjerg-drengen scoret voksenpoint ved at blive far, få job og flytte i villa, og tiden i The Floor Is Made Of Lava synes meget langt væk.

Rockdrønet ville ud

- Jeg har altid fået at vide, at jeg er kontrær, og det er der nok en del sandhed i. Da vi i Lava trak stikket, forventede de fleste nok, at fortsatte jeg med at lave musik, ville det blive indenfor rockgenren. Netop derfor valgte jeg i stedet pop, og jeg skiftede også til at skrive på dansk. Men efter EP'en med de fem numre sidste år kunne jeg mærke, at der stadig lå et rockdrøn inde i mig, og det ville bare ud, så nu kan vi måske kalde genren på den nye plade for digitalrock, siger Tobias Kippenberger.

Og det er netop modsætningerne i hans egen tilværelse og livsfilosofi, som bliver lagt på bordet på det nye album, der har titlen "Kroen og Kirken".

- Det er en balance mellem det at opføre sig ordentligt og på den anden side at være et dumt svin. Det er henholdsvis kirken og kroen et billede på, og jeg kender det jo fra mig selv. På den ene side er jeg voksen og skal passe mit arbejde og min familie, men på den anden skulder sidder en lille djævel, der gerne vil have mig til at sidde i øvelokalet til langt ud på natten, eller synes det er en god idé at tage en tur i byen og drikke sig i hegnet, siger Tobias Kippenberger.