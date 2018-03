Forsyningsvalget eksploderer: Kandidat arrangerer valgbusser til Esbjerg i protest

Jens Nielsen fra Varde er rystet over manglen på respekt for de ældre uden NemID, der ikke kan stemme til valget til Din Forsyning. Derfor arrangerer han gratis bustransport til Din Forsynings nye hovedsæde i Esbjerg.

Varde/Esbjerg: Hvis bjerget ikke vil komme til Muhammed, må Muhammed komme til bjerget. Ud fra den devise bringer Jens Nielsen fra Varde valget til Din Forsyning ind i en ny fase, da han som protest mod den besluttede valghandling arrangerer busser til Esbjerg i næste uge. Busser som blandt andet kører fra Ølgod via Varde til Din Forsynings nye hovedsæde i Esbjerg. Det eneste sted, hvor det er muligt at stemme uden at være i besiddelse af NemID, som godt 14.000 borgere i Esbjerg og Varde Kommuner ikke har.

- Jeg synes, det er fattigt af forsyningen. Man må ikke afskære de ældre muligheden for at stemme, siger Jens Nielsen, som selv stiller op til valget til bestyrelsen til Din Forsyning og har siddet i bestyrelsen i Varde Forsyning.

Da Folketinget i midten af 00'eren vedtog en ny lov om forsyningsvirksomheder, så var det overordnede mål at udskille forsyningsvirksomhederne fra kommunerne. Blandt andet for ikke at blande kommunens og forsyningsselskaberne økonomi.