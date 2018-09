Målinger af regnvand i spildevandsledningerne i sidegaderne til Strandby Kirkevej skal bane vejen for at stoppe de store oversvømmelser hos beboerne. Stop for regnvand fra husene til spildevandsledningerne er en midlertidig løsning.

- Det har tidligere været fremme i pressen, at et stort antal ejendomme i området har tilladelser til at udlede regnvand i stedet for at nedsive det på egen grund. Vi har gennemgået weblager.dk sammen med Esbjerg Kommune for at få et overblik, og vi kan se, at der er tale om et fåtal af ejendomme, der faktisk har tilladelse, fortæller Henrik Harborg Blicher, der er projektchef i Din Forsyning.

Det såkaldte quickfix løste ikke problemet med oversvømmede kældre. At fjerne vejvandet fra spildevandsledningerne i sidegaderne hjalp ikke nok. Der er stadig for meget vand i kloaksystemet, når det regner, og derfor kigger Din Forsyning nu mod udledning af regnvand til spildevandsledningen fra de private grunde.

Strandby Kirkevej er for nylig separatkloakeret, hvor regn- og spildevand er adskilt. Den nye spildevandsledning er mindre end den gamle, da den nye kun skal aflede spildevand og ikke både spildevand og regnvand, som tidligere. Sidegaderne Bentzens Allé, Carstensens Allé, LV Jensens Allé, Kirkebakken, Vestergade og Elmegade er spildevandskloakerede. Det betyder, at de selv skal nedsive regnvand på egen grund, og de udleder spildevand til spildevandsledninger, der er koblet på spildevandsledningen i Strandby Kirkevej. Projektet i området er beregnet ud fra, at alle ejendomme selv håndterer regnvand på egen grund. Og på det grundlag skulle det være plads nok i ledningsnettet. Det er dog tydeligt, at der trænger overfladevand ind, når det regner og for at afhjælpe problemet midlertidigt, koblede Din Forsyning alt vejvand fra. Det fjernede dog ikke helt problemet, og derfor skal løsningen findes i det regnvand, der kommer fra ejendommene i området. Enkelte ejendomme i området har tilladelse til at udlede regnvand fra deres grunde til spildevandsledningerne. Sidegaderne skal separatkloakeres i 2019 og 2020, og når alle beboere har adskilt regn- og spildevand på egen grund og er koblet på den nye regnvandsledning i vejen, bliver problemet med overfladevand i spildevandsledningen løst permanent.

Niveaumålere

- I onsdags satte vi niveaumålere op i syv centrale brønde i området. Målerne giver os data døgnet rundt, som vi kan bruge til at målrette vores indsats yderligere, fordi vi kan se, hvilke områder der er mest belastede i forbindelse med regn, og det er her, vi skal sætte ind. Målerne registrerer også, når der falder regn i små mængder, og det betyder, at vi ikke behøver at vente på næste skybrud for at spore os ind på, hvor belastningen er størst, fortæller Henrik Harborg Blicher.

Med målingerne forventer han i løbet af en uges tid at have et overblik over, hvor de store vandmængder kommer fra. Og Din Forsyning har flere løsninger klar, når målingerne er registreret.

Med målingerne kan man ikke se, fra hvilke ejendomme regnvandet kommer, men få et overblik over de belastede dele af spildevandsledningerne, så indsatsen kan fokuseres dér. Målingerne vil også betyde, at Din Forsyning bliver helt sikker på, at de store regnmasser rent faktisk kommer fra husstandene.

Henrik Harborg Blicher understreger, at frakobling af regnvand på de enkelte grunde stadig er en midlertidig løsning.

- Den permanente, langsigtede løsning hedder fortsat separatkloakering, hvor regnvandet håndteres på egen grund eller tilsluttes en regnvandsledning i vejen. På den måde får vi regnvandet helt væk fra spildevandsledningen, siger han.