Forsvaret trækker sig tilbage: Fri bane for prestigeprojekt

Forsvarsministeriet har trukket sin indsigelse mod det højeste af de tre kaktustårne på Tovværksgrunden. Dermed er vejen åben for BIG-tårnene og boligprojektet A Place To Esbjerg.

Esbjerg: Så er der fri bane for det højeste af de tre tårne i Esbjergs nye boligprojekt med navnet A Place To Esbjerg, tidligere benævnt Esbjerg Towers. Forsvarsministeriet har nu officielt trukket den indsigelse, der vakte vrede i Esbjerg Byråd i foråret, hvor politikerne som konsekvens måtte nøjes med at godkende de to af de tre tårne. Som tidligere omtalt i JydskeVestkysten i april og maj indsendte ministeriet en indsigelse gående på en mulig forstyrrelse af Flyvestation Skrydstrups radar ved byggeriet af det højeste af tårnene på 61 meter. Det højeste tårn - et kombineret bolig- og erhvervsbyggeri i 17 etager - blev pludselig et nationalt sikkerhedsanliggende, fordi det fra ministeriets side blev gjort gældende, at bygningens højde muligvis ville kunne begrænse anvendelsen af Forsvarets TPS-radar på Flyvestation Skrydstrup 54 kilometer væk. Helt sikker var ministeriet ikke, så Esbjerg Kommune blev bedt om at sørge for beregninger fra et certificeret rådgivnings-firma. Når disse beregninger var i hus, ville Forsvarsministeriet tage stilling til et eventuelt veto mod det højeste af tårnene.

A Place to Konsortiet bag A Place To er WINDROSE A/S, der er et partnerskab mellem bl.a. BIG - Bjarke Ingels Group, Heimstaden - et af nordeuropas største ejendomsselskaber og en erfaren direktion bestående af administrerende direktør Lars Kristensen og driftsdirektør Peter Høpfner. De kommende 10 år opfører WINDROSE flere tusinde nye bæredygtige boliger i verdensklasse til unge i Danmark og Europa.

A Place To Esbjerg er det første af en række spektakulære boligprojekter. i Esbjerg kommer det til at rumme 418 studieboliger.

Esbjergs nye boligprojekt med navnet A Place To, tidligere benævnt Esbjerg Towers, er på mange måder et specielt projekt, som sætter Esbjerg på verdenskortet. Illustration: BIG

Ingen radar-forstyrrelser Som Esbjerg Kommune havde ventet, viser beregningerne, at det højeste tårn ikke kommer til at forstyrre forsvarets radar, og dermed er alle sten nu ryddet ad vejen for et fantastisk projekt, konstaterer borgmester Jesper Frost Rasmussen (V): - Det er dejligt at Forsvaret er kommet til fornuft og den her indsigelse er frafaldet så vi kan få bygget de attraktive studieboliger, vi har brug for, og som vi hele tiden har syntes, er en fantastisk god ide, siger han. Også formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S), der sammen med borgmesteren foretog første spadestik til byggeriet af de to tårne, som gik i gang i begyndelsen af juni, jubler: - Nu skal vi bare have det formelle på plads med et tillæg til den eksisterende lokalplan, og jeg forventer, at det kan ske forholdsvis hurtigt, siger Karen Sandrini.

Inden årets udgang Og det kan det, mener direktør for Teknik & Miljø, Erik Jespersen, Esbjerg Kommune. Forvaltningen går nemlig nu i gang med at udarbejde et tillæg til den lokalplan, som Esbjerg Byråd vedtog i maj og som kun gav byggeret til de to af tårnene. - Jeg forventer, at vi kan fremsætte tillægget til lokalplanen i august og sende det i en forkortet høring. Selve lokalplanen har jo været i høring, og nu drejer det sig udelukkende om byggeretten til det tredje tårn. Dernæst skal vi have samlet op på eventuelle bemærkninger fra høringsfasen, og så vil jeg tro, vi kan give tilladelse inden årets udgang. Jeg er meget tilfreds med, at Forsvaret trods alt har været hurtig til at gennemgå beregningerne og afklare situationen, siger Erik Jespersen.