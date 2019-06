Forsvaret er gået i gang med gigantisk samlesæt: Bliver til nye broer over Ribe Å

Tirsdag ankom Forsvarets Ingeniørregiment med de første dele til et samlesæt til to militærbroer, og onsdag gik selve samlingen i gang af de to broer, der skal fungere som erstatning mens en ny klapbro sættes i ringvejen omkring Ribe. Vejdirektoratet holder Åben Byggeplads ved broerne 19. juni.

Vejdirektoratet offentliggjorde i november en aftale med Forsvarets Ingeniørregiment, hvor Vejdirektoratet låner to militærbroer med minimale omkostninger, mens Forsvaret samtidig kan træne og uddanne deres folk i at opsætte de to broer, der ellers kun bruges på en øvelsesplads på Skive Kaserne.

- Det ankommer i samlesæt. Det har været opbevaret i Skive, hvor vi har brugt det til uddannelse, fortæller Kasper Aggerholm, der er seniorsergent i ingeniørregimentet. Man er ikke i tvivl om hans rolle i broprojektet, idet der på hans hjelm står "Agger" på den ene side og "chefen" på den anden, og han forklarer, at den ene af de to broer har været brugt to gange over vand, mens den anden udelukkende har været brugt som træning og uddannelse i Skive.

De første dele blev fragtet til den midlertidige vejforbindelse ved Ringvejen fra Skive Kaserne tirsdag omkring middag, og allerede tirsdag klokken 17.00 begyndte Ingeniørtropperne at samle de to broer, som bilister skal benytte i halvandet år, mens den nuværende ringvejsbro byttes ud med en klapbro.

Ribe: Det er et monster af et samlesæt, der i disse dage ligger på bredden af Ribe Å - få meter fra der, hvor byens kommende klapbro skal opføres.

Onsdag den 19. juni klokken 15.00-19.00 vil Vejdirektoratet gerne give alle interesserede mulighed for at komme ud på byggepladsen ved Ribe Å og følge arbejdet med at se den midlertidige bro blive lagt ud.På grund af de vanskelige adgangsforhold til byggepladsen arrangerer Vejdirektoratet kørsel med shuttlebus til stedet. Den vil køre i fast rutefart mellem Parkering Nord i Saltgade i Ribe og byggepladsen i tidsrummet fra klokken 15.00-19.00. Sidste afgang fra P-Nord er klokken 18.30, og sidste tur tilbage fra byggepladsen er klokken 19.10. Broforbindelsen kommer til at bestå af 14 stålsektioner, der til sammen giver en længde på 42,67 m. Broen er faktisk to broer, én til hver kørselsretning, og hver bro har en samlet bredde på 6 meter.

I vater

Kasper Aggerholm forklarer, at de to broer teoretisk set godt kunne samles manuelt, da de enkelte broelementer samles med bolte, splitter og skruer. Det ville dog kræve ret mange mand til arbejdet, idet hvert element er tre meter langt og vejer 340 kilo.

- Det er forreste del af broen, der er den letteste del, da det er den, der skubbes over åen først, siger Kasper Aggerholm og viser de små hjul under den del af broen, de allerede har samlet, som skal rulle broen ud over åen og få brodelene til at hvile i de to betonelementer på hver side af åen.

- Når vi ruller broen ud skal vi hele tiden holde øje med broens tyngdepunkt, hvor vi dog har en sikkerhedsmargin på syv meter, ligesom det dæk, bilerne skal køre på, også lægges på som ballast, siger Kasper Aggerholm, der tager et vaterpas og placerer på et af de færdigsamlede broelementer for at vise, hvor præcist det hele bliver til.

Alt er i vater, og Kasper Aggerholm forklarer, at det at kunne arbejde med et projekt som dette over en rigtig å passer godt ind i uddannelsen på Skive Kaserne.

- Vi har været med i alle faser i forhold til selve tilblivelsen af broerne, og det har været spændende for os at arbejde sammen med de forskellige myndigheder, siger Kasper Aggerholm, der regner med, at regimentet er færdige med broen mod slutningen af næste uge, men at broen først tages i brug, når Vejdirektoratet går i gang med at indsætte en ny klapbro i Ringvejen.