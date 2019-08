Esbjerg: Meddelelsen fra Rigsadvokaten om, at teleoplysninger ikke må indgå som bevismateriale i retssager foreløbigt indtil den 18. oktober har efterladt hele det danske retssystem i en form for tomrum.

- Både forsvarere, anklagere og domstole befinder sig i et vakuum lige nu med hensyn til brugen af teleoplysninger. Der er et midlertidig stop for brugen af oplysninger, og der er ingen, der lige nu tør gisne om, hvad det hele ender med. Jeg tør i hvert fald ikke, siger Anders Borregaard Vinther.

Han skulle mandag i sidste uge have været forsvarer for en 31-årig mand, der kort før jul sidste år i byretten blev idømt tre års fængsel for grov vold i en sag, hvor der også indgik teleoplysninger. Den dømte ankede på stedet afgørelsen til landsretten, og sagen er nu blevet udsat.

- Jeg kan bekræfte, at udsættelsen på ubestemt tid skyldes Rigsadvokatens forskrift om stop for brug af teleoplysninger, og konkret for min klient betyder det, at han fortsat sidder med en ubehagelig uvished. Han havde håbet at kunne få sat et punktum i sagen nu. Han har nu siddet varetægtsfængslet i halvandet år, og min protest mod fortsat fængsling i sagen blev afvist på grund af retshåndhævelsen, oplyser Anders Borregaard Vinther.