Forstander på problemramt skole er blevet fritstillet

Esbjerg: Omfattende problemer med blandt andet økonomi og arbejdsmiljø fik i maj den nye bestyrelse på EFE til at trække i arbejdstøjet og gå i gang med en hovedrengøring. Kort tid efter blev forstanderen på den problemfyldte produktionsskole, Henrik Bruun, sygemeldt, og siden er partnerne blevet enige om en frivillig fratrædelsesordning. Derfor er Henrik Bruun nu fritstillet. Det bekræfter bestyrelsesformand Britta Bendix (V).

I stedet er en af skolens afdelingsledere blevet forfremmet til daglig leder, mens bestyrelsen fortsat har styringen på oprydningsarbejdet, der foruden en gennemgang og omorganisering af skolens økonomi og drift også har indebåret et besøg fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der har sat skolen under skærpet økonomisk tilsyn.

- Vi bød dem velkommen, for der var flere af de ting, vi havde fundet under vores egen oprydning, som vi gerne ville have hjælp til at finde hoved og hale i, siger Britta Bendix.