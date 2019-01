Uddannelsesinstitutionens leder var tiltalt for at have videregivet fortrolige oplysninger om en tidligere medarbejder på et stormøde på VUC Vest med over 100 deltagere. Intet blev dog bevist i retten, slog dommer fast.

Esbjerg: I retslokaler landet over er modstridende forklaringer dagligdag - vidner er sjældent helt enige om, hvad de har set eller hørt.

Det var også tilfældet i straffesagen mod forstanderen for VUC Vest i Esbjerg, 61-årige Frants Jørn Regel, der torsdag stod tiltalt ved Retten i Esbjerg for uberettiget at have videregivet fortrolige oplysninger om en nu tidligere medarbejdere under et personalemøde med over 100 deltagere den 4. august 2017. Ifølge anklageskriftet havde Frants Regel på opstartsmødet ved indgangen til det nye skoleår oplyst, at den tidligere medarbejder var blevet dømt for blufærdighedskrænkelse.

Anklagemyndigheden stillede med to vidner, begge tidligere kolleger og bekendte til den afskedigede medarbejder. Den ene var "temmelig sikker på", at der blev brugt ord som både "dom" og "blufærdighedskrænkelse", mens den anden ikke mente, at der var brugt ord som "dom" eller "straffesag".

- Men man var ikke i tvivl om, at det var noget, der var ulovligt og som handlede om noget seksuelt., og at det var derfor, han (den tidligere medarbejder, red.) ikke var på skolen mere, mente vidnet.

Selv nægtede forstanderen pure og forklarede, at han endda havde forberedt sig grundigt og modtaget råd og vejledning fra en jurist hos Danske Gymnasier, så han nok kunne forklare ganske kort om, at medarbejderen ikke var der mere, men uden at overtræde sin tavshedspligt.