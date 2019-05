Forsøgte at stjæle vin: Måtte nøjes med bøde

En uheldig butikstyv måtte søndag nøjes med en bøde, da han forsøgte at stjæle en flaske vin. Vinen måtte han levere tilbage til Føtex-butikken.

Vintyveri: En 34-årig mand slap ikke afsted med den flaske vin, som han tog med forbi kasselinjen i Føtex i Moltkes Allé i Ribe søndag klokken 10.39.

Da manden havde passeret kasselinjen uden at betale for vinen, blev han stoppet. Føtex har dog ikke krævet erstatning for vinen, da den 34-årige afleverede den tilbage til butikken. I stedet kan den 34-årige se frem til en bøde på 500 kroner. Det oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Nikolaj Hølmkær.