Forsøgsordning: De kloge skraldespande er kommet til byen

Esbjerg: "Jeg vil gerne tømmes, tak".

Fremtidens skraldespande er kommet til byen - og de kan selv fortælle, hvornår de er fyldte.

Esbjerg Kommune har som et forsøg lejet tre intelligente, soldrevne og sensor-udstyrede skraldespande, der er blevet stillet op i Kongensgade, ved Sædding Strand og på Strandpromenaden i Hjerting.

Big Belly (stor mave, red.) er navnet på skraldespandene, og de er indrettet med en stempelplade i toppen, så de automatisk kan komprimere affaldet. Det betyder, at Big Belly-spandene kan rumme op mod 80 procent mere affald, end de almindelige skraldespande.

De ny spande kan desuden selv fortælle, hvornår de skal tømmes. Det gør de via en sensor, der måler afstanden fra låget ned til selve affaldet. På den måde undgår kommunen at køre ud for at tømme halvtomme skraldespande - og det kan spare både benzin, tid og penge, siger entreprenørchef i Esbjerg Kommune, Jesper Gammeljord Brødsgaard.

- Som det er lige nu, kører vi og tømmer skraldespande i fast turnus hver tirsdag og torsdag. Det betyder, at vi tit kommer ud til spande, der er halvt eller helt tomme. Det smarte ved de nye spande er, at de kan rumme mere, og at de selv kan give os besked om, hvornår de skal tømmes via en app. Vi forestiller os, at det kan spare os en hel del tid, men nu må vi se. Vi har til at starte med lejet spandene i tre måneder for at se, hvad de kan, og om det giver mening at investere i dem, siger Jesper Gammeljord Brødsgaard.