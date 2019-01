Forsøg med fjernbetjent borgerservice begynder til april

- Vi tester systemet i løbet af februar og marts med udvalgte borgere, og så vil vi gå live ultimo marts. Vi skal være sikre på, at vi rammer rigtigt fra start af, når det handler om prøveperioden, og desuden skal vi have fundet de medarbejdere, som skal tage mod opkald i den fjernbetjente borgerservice. Vi starter med, at man kan forny pas i den fjernbetjente borgerservice, og så bygger vi på med andre opgaver undervejs, forklarer Jens Erik Morthensen, der er borgerservicechef i Esbjerg Kommune.

Ribe: Ved sidste års budgetforlig blev den personlige betjening på Borgerservice i Ribe og Bramming fjernet med virkning fra den 1. januar 2020. Samtidig blev det besluttet, at 2019 skulle være en prøveperiode, hvor borgere, der eksempelvis skal forny pas eller have lavet kørekort, kunne lære det nye system at kende.

Senere i Bramming

- Til den tid vil vi guide nogle borgere over i boksen og hjælpe dem i gang. Men det bliver stadig muligt at få personlig betjening, også selv om det handler om fornyelse af pas, tilføjer han og understreger, at åbningstiderne i 2019 hos Borgerservice i Ribe vil fortsætte med at være de samme som de foregående par år - tirsdage og torsdage.

Jens Erik Morthensen forklarer, at man vil lægge ud i Ribe, og snarest muligt herefter også introducere den fjernbetjent service i Bramming.

- Vi vil ikke starte ud to steder på en gang, så vi vil bruge de erfaringer, vi får i Ribe når vi åbner op i Bramming, siger Jens Erik Morthensen, der regner med, at man hurtigst muligt kobler Bramming på efter at være begyndt i Ribe ultimo april, og han forventer det vil ske i løbet af andet kvartal.