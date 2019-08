Forslag fra magtfuld organisation kan forhindre lukning af Esbjergværket

Wind Denmarks forslag

Wind Denmark foreslår, at der stilles krav om elektrificering af varmesektoren. 2018-energiaftalens beslutning om at produktionsbindingerne gradvist skal ophæves peger i den rigtige retning, men skal ske hurtigere og kan ikke stå alene.Der er behov for to yderligere tiltag:



1) Produktionsbindingerne bør ophæves for alle fjernvarmeområder for at understøtte den grønne omstilling af energisystemerne. Ændringen bør gennemføres snarest for at give de kommuner, som lige nu er ved at træffe beslutninger om nyinvesteringer i den fremtidige varmeforsyning, mulighed for at investere i f.eks. varme-pumper.



2) Der bør indføres et elektrificeringskrav parallelt med ophævelsen af produktions-bindingerne, som skal forhindre uhensigtsmæssige investeringer i biomassebaserede varmeløsninger og sikre at mest muligt af varmeforsyningen elektrificeres hver gang der foretages en ny investeringsbeslutning.