Hen over sommeren kommer et forslag, der vil udvide søskendes ret til plads i samme daginstitution, i høring. Det vil gøre det sværere for étbarns-familier at få plads i de daginstitutioner, der er rift om.

Forslaget om en skærpet søskendefordel er fremsat på anmodning fra forældrebestyrelsen for dagtilbud midt- og østerbyen, og det kommer nu i høring hos alle forældrebestyrelser i daginstitutioner og forældrebestyrelsen for dagplejen hen over sommerferien og frem til september, så der er god tid til, at alle kan indgive høringssvar.

Da søskendefordelen blev indført i 2012, blev det besluttet, at de kommunale daginstitutioner skulle forbeholde 30 midlertidigt oprettede pladser for nul-toårige til søskende og børn med særlige behov. Vedtages den nye regel, bliver grænsen på de 30 pladser reelt ophævet, og effekten forventes at blive, at flere søskendebørn kommer ind i det ønskede dagtilbud.

På det seneste møde i børn & familieudvalget behandlede politikerne et forslag om at udvide søskendefordelen i forhold til plads i samme daginstitution. I dag er det sådan, at pladsanvisningen i videst muligt omfang tager hensyn til, at søskende kan komme i samme dagtilbud, men det lykkes selvsagt ikke altid.

Fordele og ulemper

Men hvad der er en fordel for en gruppe, er ofte en ulempe for en anden. Og sådan er det også i dette tilfælde, forklarer formanden for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen (SF).

- Alt andet lige betyder en skærpet søskendefordel jo, at forældre med kun ét barn vil rykke ned på ventelisten. Det er klart, at det kan være meget bøvlet for forældre med mere end ét barn i dagtilbudsalderen, hvis de skal fragte deres børn til og fra forskellige institutioner hver morgen og eftermiddag. Men man kan også se det fra et barns-familiernes side: hvis de bor i midtbyen, hvor der er mest rift om pladserne og de længste ventelister, så vil de i højere grad end i dag blive henvist til andre institutioner længere væk, fordi søskende har fortrinsret og skubber dem ned ad ventelisten i midtbyen, selv om de måske har større anciennitet og har stået på ventelisten i længere tid, siger Diana Mose Olsen.

I sidste ende er det op til politikerne at træffe den svære beslutning, når høringsmaterialet bliver gennemgået til efteråret.

- Det her er de muligheder, der er, med mindre vi skal betale for at have tomme pladser stående, så der er muligheder for at give en plads til søskende, men det ser jeg ikke lige for mig. Når høringssvarene kommer, skal vi dog også være opmærksomme på, at der kan være en lille slagside, idet medlemmer af forældrebestyrelser for en dels vedkommende er flerbørns-forældre. Måske er det også okay, men vi skal bare være opmærksomme på det, siger formanden.