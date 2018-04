Forskønnelsen af Mandø er skudt i gang

Mandø: Første etape af forskønnelsesprojekterne på Mandø blev skudt i gang torsdag aften, da Mandø Fællesråd åbnede dørene for et borgermøde.

Der var begejstring at spore hos de 32 fremmødte, da projekterne blev præsenteret og ideer og forslag til konkrete tips kom på bordet. Tanken bag byforskønnelsesprojektet er, hvordan bygningerne i Mandø Bys oprindelige byggestil kan anvendes til at forskønne byen.

- Overordnet vil vi gerne gøre Mandø endnu smukkere. Det kan vi gøre ved at forskønne husene ved at se på, hvordan de oprindeligt stod. Vi skal hele tiden have det visuelle og husets sjæl med i tankerne, fortæller Birgit Pedersen, bestyrelsesmedlem i Mandø Fællesråd.

Beløbet på 1,4 mio. kr. fra Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen løber dog i første omgang op i 1,8 mio. kr., da et krav styrelsen er, at der også skal støtte fra projektets hjemkommune. Det betyder, at der foruden de 1,4 mio. kr. kommer 400.000 kr. fra Esbjerg Kommune. Derudover er der mulighed for, at flere penge kan søges via andre fonde.

- Vi er rigtigt glade for, at vi har fået så mange penge, siger Birgit Pedersen.