Forskningsprojekt: Nyt turboforløb skal hjælpe elever på Ansgarskolen i Ribe

Også på Ansgarskolen i Ribe oplever man, at elever i 8. klasse ikke er klar til at tage en uddannelse efter folkeskolen. Skolen deltager derfor nu sammen med Vittenbergskolen i et forskningsprojekt, som kaldes for turboforløb. 14 elever er blevet udvalgt til forløbet gennem en førtest og samtale med lærer og forældre.

Mere tid til den enkelte

Der er tre lærere tilknyttet til turboforløbet på Ansgarskolen. Heriblandt er Sanne Welinder, som til daglig underviser i en 2. klasse. Hun glæder sig til at fordybe sig i noget fagfagligt, når hun skal fungere som underviser og mentor for de 14 unge fra 8. klasse.

- Det bliver fedt med så få elever til to lærere. Det er bare en kæmpe bonus for den enkelte elev, siger hun, hvortil Jacob Michelsen tilføjer:

- Desuden er det gode ved forløbet, at det er nye øjne, der kigger på eleverne, da det ikke er deres daglige lærere, som skal undervise.

14-årige Christian Olsen i 8.a er en af de 14 elever, der skal være med i forløbet. Han glæder sig til at komme i gang.

- Jeg vil gerne blive bedre til at læse og læse højt, fortæller Christian Olsen.

Udover at selve forløbet er nyt, så bliver rammerne for de 14 elever også anderledes. Undervisningen rykkes nemlig over på den anden side af gaden til et lokale hos ungdomsskolen. Ligeledes er håbet, at undervisningen sammen med andre unge, der også er erklæret ikke-uddannelsesparate, kan skabe et fællesskab og måske endda nye venskaber.

Efter de 14 dage vil der være et otte ugers mentorforløb, hvor eleverne laver repetition og nye øvelser sammen med de tre lærer. Bagefter vil man så foretage en eftertest for at måle effekten af forløbet.

- Indtil videre tyder turboforløbet meget lovende. Så umiddelbart vil vi gerne søge om at være med igen næste skoleår, siger afdelingsleder Jacob Michelsen.