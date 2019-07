Esbjerg: Hvert år bliver cirka 2500 gravide kvinder i Danmark ramt af svangerskabsforgiftning. I værste fald betyder det, at de gravide kvinder bliver meget syge, og at børnene fødes alt for tidligt. Både mor og barn kan få akutte komplikationer, og de har begge en øget risiko for alvorlig sygdom senere i livet. På verdensplan dør omkring 70.000 kvinder årligt af svangerskabsforgiftning.

Lægevidenskaben kender endnu ikke årsagen til sygdommen, og det er uklart, hvordan den udvikler sig. Den eneste kur er at afslutte graviditeten.

Speciallæge Anne Cathrine Godtfredsen arbejder til dagligt på Fødeafdelingen på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Sammen med Enheden for Tromboseforskning ved Sydvestjysk Sygehus og Syddansk Universitet vil hun forske i emnet.

- Vi vil forsøge at finde en ny årsagssammenhæng for udviklingen af svangerskabsforgiftning, så kvinderne, der er ramt, kan få bedre behandling, og så færre børn skal fødes alt for tidligt. Man siger, at én ud af tre for tidlige fødsler sker på grund af svangerskabsforgiftning, siger Anne Cathrine.