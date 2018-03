Forsker om at holde styr på blodsukkeret

Esbjerg: Stabilt blodsukker er godt for mange ting. Det fastslår forsker, PhD og tidligere leder hos Novo Nordisk, Anette Sams, som har skrevet en bog om emnet.

Hun sælger billetter til foredrag om emnet; i Esbjerg kan man høre hende på Hotel Britannia 20. marts klokken 18.30-20.30.

I foredraget giver Anette Sams konkrete eksempler på, hvordan det er muligt at stabilisere sit blodsukker.

- En hyppig forekomst af forbigående højt blodsukker kan blandt andet være med til at igangsætte en negativ spiral af sult, træthed, svækket fedtforbrænding og nedsat evne til at holde sit blodsukker på et stabilt niveau. Derimod kan et stabilt blodsukker reelt have en enorm positiv effekt på ledsmerter, gigtsygdomme, maveirritation, søvnbesvær, koncentrationsevnen, overvægt, allergier, astma mm. Det betyder ikke, at sukker er årsag til sygdommene, men at tilstande af højt blodsukker kan fastholde et immunsystem på unødvendigt overarbejde, siger Anette Sams i en pressemeddelelse. /exp