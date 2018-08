Forsikringen strammer skruen efter stribevis af oversvømmelser

Boligudlejer tæt på at miste lejeindtægt - lejerne var utrygge ved oversvømmelser, og toilet, brusebad og vaskemaskiner sættes ud af drift, når regnen falder og kloakkerne truer med at gå over med lortevand. - Det er kommunens fejl, der nu har kostet min ene livline ved forsikringen, siger Morten Krarup, Strandby Kirkevej 167.