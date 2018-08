Forsikringen klar til krig mod kloakfolkene

Esbjerg: Millionskaderne på villaerne i Strandby Kirkegade-kvarteret kan ende i et juridisk tovtrækkeri.

- Vi har varslet et erstatningskrav over for Din Forsyning og bedt dem komme med en redegørelse for det arbejde, de har udført. Når vi har modtaget den, vil vi vurdere, om de har et ansvar i forbindelse med de oversvømmelser, vores kunder har oplevet, siger Tanja Frederiksen, kommunikationschef hos Tryg.

Tryg skal dække skader, der formentlig nærmer sig en million kroner, og omkring ti sager er nu sendt til forsikringsselskabets juridiske afdeling. Her skal man vurdere, om der kan gøres regres mod Din Forsyning, der står for kloakeringen i Esbjerg.

Viser det sig, at Din Forsyning har et ansvar, vil Tryg gøre sit til, at deres kunder ikke bliver belastet af skaderne, hedder det. I øjeblikket behandler selskabet "to håndfulde" sager.

- Vi finder det påfaldende, at en række huse, der ikke tidligere har haft problemer med vand i kælderen, pludseligt oplever det - samtidig med, at Din Forsyning har udført et større arbejde, der berører rør og kloakker i kommunen, pointerer Tanja Frederiksen og fortsætter:

- Vi har stor forståelse for den forfærdelige situation, beboerne står i med oversvømmede kældre i Esbjerg - og de frustrationer, det medfører. Vi gør lige nu, hvad vi kan for at hjælpe dem, der er kunder hos Tryg med at udbedre skaderne.