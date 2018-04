Forsamlingshus får støtte - golfklub får afslag

Hos formanden for Kaj Lykke Golfklub i Bramming, Torben Pedersen, er glæden mere behersket. Klubben havde søgt om støtte på 40.000 kroner til køb af en mobil toiletvogn, som skal placeres på banerne, så golfspillerne ikke skal gå halvanden kilometer fra det fjerneste hjørne af banen for at komme på toilettet.

- Det er vi da meget glade for. Det betyder, at vi kan komme i mål med projektet. Vi mangler godt nok stadig 60.000 kroner. Men dem forventer vi selv at kunne skaffe fra blandt andet nogle fonde. Jeg forventer, at vi kan igangsætte renoveringen i juli i år, siger Henry Meyer.

RIBE/BRAMMING: Hos formanden for Øster Vedsted Forsamlingshus, Henry Meyer, er der stor glæde over, at forsamlingshuset har udsigt til en støtte på 100.000 kroner fra puljen for Lokale projekter, som politikerne i Esbjerg Kommunes økonomiudvalg på mandag skal tage stilling til.

Rekreativt område

- En sådan toiletvogn vil ikke kun gavne golfspillerne. Vores bane og anlæg er et fantastisk rekreativt område i Bramming, som også bruges af vandrere, løbere og cyklister på stierne om banen. Og vi vil meget gerne have endnu flere til at bruge anlægget. Så også derfor ville det give god mening med en mobil toiletvogn, som mange andre end golfspillerne kunne bruge.

I afslaget henvises til, at klubben sidste år havde et overskud på 486.000 kroner, men Torben Pedersen slår fast, at klubben i år har et budget som kun lige balancerer på grund af høje driftsudgifter.

- Men nu vil vi så i bestyrelsen tage stilling til, om vi skal søge andre puljer om støtte, eller om vi selv har mulighed for at finansiere en sådan toiletvogn. Det handler om at prioritere, siger formanden.

Fra de gamle kommuner Ribe og Bramming er butiksgruppen i Darum, som arbejder med planer for en dagligvarebutik i byen, indstillet til at få støtte på 20.000 kroner til udarbejdelse af et forprojekt. Gørding Idræts- og Kulturcenter får 100.000 kroner til et nyt tag, mens foreningen Skøgums projekt med renovering af en anlægsbro i Ribe støttes med 30.000 kroner, hvis politikerne følger indstillingen fra embedsmændene.