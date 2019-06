Forpagtere lukker ned for smørrebrød på Kammerslusen

Ribe: I et års tid har ripensere og turister kunne få lækkert smørrebrød på Restaurant Kammerslusen, men i næste uge er det slut. Forpagterne René og Helle Aggersbjerg Nikolajsen har nemlig besluttet at lukke for a la carte restauranten som følge af stor travlhed med private selskaber på stedet.

- Da vi startede for et års tid siden, var det egentlig ikke meningen, at vi skulle have a la carte restauranten, men vi gav den en chance. Nu kan vi se, at der er for meget go i de private selskaber til, at vi kan fortsætte med restauranten. Vi havde eksempelvis kun åbent i den to gange i sidste måned, og vi bliver nødt til at kigge på, hvad der giver en rentabel forretning, siger Helle Aggersbjerg Nikolajsen.

Hun mener desuden heller ikke, at man skulle have taget sommersæsonen med, da kalenderen i forvejen allerede er ret booket.

- Vi har givet restauranten en ok chance, men den har ikke været så velbesøgt, som vi havde håbet. Men det undrer os egentlig heller ikke, for folk har ikke kunnet vide, hvornår restauranten har været åben, siger Helle Aggersbjerg Nikolajsen.

Sidste åbningsdag i restauranten er lørdag den 15. juni.