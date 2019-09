Fornem hæder til udstilling på Esbjerg Kunstmuseum

Udstillingen lukkede for få dage siden, men inden da valgte Statens Kunstfond at premiere projektet med 50.000 kroner til Jette Høy.

Esbjerg: Hen over sommeren har man kunnet opleve kunstneren Jytte Høys tankevækkende soloudstilling "Side by Side" på Esbjerg Kunstmuseum.

Vinder af fotokonkurrence

Ved udstillingens afslutning valgte Jytte Høy vinderen af den fotokonkurrence, som hun selv var med til at udskrive i foråret. Hendes værk "Det ternede fællesskab" (2003-2019), som museet har købt til sin samling, skulle suppleres med et nyt foto. "Det ternede fællesskab" består af en række fotos, som alle rummer tern: For eksempel et stillads, en ternet skjorte og en ternet asfaltbelægning. I løbet af udstillingsperioden blev museets gæster opfordret til at sende et foto med en ternet struktur til museet, fem fotos var med i det endelige opløb om at blive en del af Høys værk, og den endelige vinder, udvalgt af Jytte Høy selv, blev Ingrid Kirkegaard, som er opvokset i Esbjerg, men bosat i Varde, med et foto af af sit broderi-håndarbejde.

Kunstneren finder, at Ingrid Kirkegaards fotografi indgår visuelt i hendes installation på en sådan måde, så det naturligt føjer sig til de øvrige ternede motiver i værket.

- Jeg er overvældet over, hvor mange der har taget udfordringen op og sendt fotos ind. Det er en meget stor glæde at se, hvordan mit ønske om, at man ville tage de ternede briller på, når man forlod museet, er blevet opfyldt, siger Jytte Høy.