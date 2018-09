Formand skuffet over manglende penge til Ribe Svømmebad

Formand for Ribe Fritidscenter og Svømmebad, Carsten Lund, både undrer og ærgrer sig over, at en udvidelse af Ribe Svømmebad heller ikke i denne omgang blev tilgodeset i de kommunale budgetforhandlinger.

Ribe: Heller ikke i denne omgang lykkedes det at skaffe penge til udvikling af Ribe Svømmebad til trods for, at en arbejdsgruppe med tilknytning til Ribe, svømning og turismen for år tilbage blev bedt om at komme med et udviklingsforslag til, hvordan Ribe Svømmebad kunne få et tiltrængt løft.

Og det undrer formand for Ribe Fritidscenter og Svømmebad, Carsten Lund, at projektet igen er blevet forbigået af politikerne.

- Vi er meget skuffede og ærgerlige over, at politikerne endnu engang ikke kunne finde penge til en udvidelse af svømmebadet. Vi anerkender, at det er en udfordring at finde balance i et budget, men vi undrer os meget. Vi har behov for at få en afklaring på, hvad politikerne vil med svømmebadet fremadrettet, for der er jo ingen grund til, at vi bruger tid på at planlægge en udvidelse af svømmebadet, hvis politikerne ikke kan se muligheder i det, siger Carsten Lund, der gerne havde set, at projektet var sat ind i budgettet over de kommende fire år.

- Det er trist overfor de daglige brugere, men også overfor turismen og bosætningen her i Ribe. Vi ser en udvidelse af svømmebadet som afgørende og vigtig for Ribes fremtid, siger Carsten Lund.