Esbjerg: Kommunen vil nu kigge på, hvilke aktiviteter for ældre der fungerer godt, og hvilke der kan gøres bedre. Det sker i et forsøg på at sikre, at borgernes behov imødekommes bedst muligt. Initiativet er taget på baggrund af sagen om 80-årige Hanna Helth Jensen.

Hun blev frataget retten til at komme på det daghjem, hun har besøgt fem dage om ugen gennem de seneste seks år, fordi hun flyttede på plejehjem. Daghjemmet er kun for ældre i egen bolig. I stedet blev Hanna Helth Jensen henvist til plejehjemmets eget aktivitetscenter. Som resultatet deraf blev den 80-årige, der lider af demens, dybt ulykkelig, og hun har siden måtte tage beroligende og antidepressiv medicin. Først da Hannas datter, Marianne Poulsen, protesterede, lykkedes det Hanna at få lov at komme tilbage på daghjemmet igen - men kun tre dage om ugen, og det er ikke nok.

- Jeg vil ikke bo her. Alle er imod mig, lød det fra Hanna Helth Jensen tirsdag morgen under et opfølgningsmøde på plejehjemmet Østerbycentret.

- Min mor var både sur og gal. Hun græd, og hun ville ikke snakke på mødet, siger Marianne Poulsen.

Datteren mener, at Esbjerg Kommunes analyseplaner er udmærkede, men knuden i hendes mave er ikke forsvundet.

- Det vil ikke ændre på min mors situation. Jeg mener ikke, sagen er afklaret, siger Marianne Poulsen.