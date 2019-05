Formand giver årets Tulipanfest topkarakter

Ribe: I sportens verden er der et udtryk, der hedder "never change a winning team". Det betyder løst oversat, at man ikke skal skifte ud på et hold, der vinder.

Samme koncept spiller komitéen bag Ribe Tulipanfest efter.

- På en skala fra 1 til 10 vil jeg faktisk i al beskedenhed godt stange et 10-tal ud til årets Tulipanfest. Det er gået perfekt, og jeg er sikker på, at alle har haft en rigtig god oplevelse. Vi har efterhånden fundet frem til de ting og arrangementer, som publikum efterspørger, og som der er opbakning til, og derfor er der heller ikke ændret på konceptet i år i forhold til sidste år, siger komitéens formand Preben Fog Svendsen.

Der har været fyldte telte til både Tulibeerfest, Ungefesten, Hit Med 80'erne og damefrokosten i Bostons Gård.

- Eneste kure på tråden var besøget af Rasmus Paludan fredag, det kunne vi godt have været foruden. Der var en del bekymrede forældre, der ringede til mig for at spørge til det, for de ville ikke have, at deres børn skulle opleve ham, siger formanden.