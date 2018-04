Formand åbner for udenlandske ejere i EfB

Bestyrelsesformand i EfB Elite A/S og direktør i Claus Sørensens Fond Kristoffer J. Kristensen åbner nu for tilførsel af udenlandsk kapital til EfB. Arkivfoto

EfB Elite A/S beder på den kommende generalforsamling om, at bestyrelsen skal have bemyndigelse til at foretage en aktiekapitaludvidelse. Det kan bane vejen for udenlandske ejere af EfB.

Esbjerg: Det er i nøden, at man skal kende sine venner, men bliver den for stor, skal man måske finde nogle nye eller flere. Den eventuelle situation tager EfB Elite A/S, selskabet bag byens fodboldstolthed, nu højde for, når generalforsamlingen i næste uge bliver bedt om at tage stilling til et forslag om ændring af vedtægterne, som vil give bestyrelsen bemyndigelse til en aktiekapitalforhøjelse på 100 millioner kroner ved nytegning. EfB Elite A/S præsenterede forleden et 2017-regnskab, hvor afskeden med landets bedste række efterlader et underskud på 24 millioner kroner, og dermed har selskabet tabt 62 millioner kroner på to år. Det store underskud er senest blevet dækket med ansvarlig lånekapital på 19 millioner kroner fra det, EfB kalder "venner af huset" anført af Claus Sørensen-koncernen, som tidligere økonomisk har holdt klubben oven vande. Desuden er der også i 2018 givet tilsagn fra ejerne om at stille penge til rådighed for at sikre den fortsatte drift. På den anden side oplever klubben vigende indtægter fra fans, men også sponsorerne, som ellers med knap 40 millioner kroner, svarende til 60 procent af omsætningen, har skæppet godt i kassen.

Bestyrelsen På valg ved generalforsamling torsdag er:Kristoffer Jarl Kristensen (formand), direktør, Claus Sørensens Fond.



Palle Guldager Kristensen, Danske Bank.



Ole Juul Jørgensen, Ribe, RM Group Holding.



Allan Østergaard, direktør, Viking Life-Saving Equipment.



Søren Copsø er udpeget som EfB's amatørafdelings medlem af bestyrelsen.