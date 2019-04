Formand: Paludan-musik var ironisk

Formanden i Nørre Snede GF beklager episoden efter fredagens fodboldkamp mod Kvaglund IF, men esbjergenserne var selv en del mere aktive, end det er blevet fremstillet i et opslag på Facebook, mener han.

Esbjerg: Episoden fredag aften, hvor Nørre Snede GF mødte Kvaglund IF i U16-rækken i fodbold, er ikke blevet refereret objektivt. Kvaglund-spillerne og deres forældre bidrog selv til balladen.

Det mener formanden for Nørre Snede GF, Finn Brostrup.

- Jeg har ikke selv været til stede, men holdets træner har fortalt mig, hvad han har oplevet. Han er totalt rystet over, at der er kommet så meget røre om episoden, efter at en forælder fra Kvaglund har skrevet et Facebookopslag. Her bliver det meget ensidigt fremstillet således, at al skyld og provokation kommer fra vores side, men det er ikke sådan, han har oplevet det, siger Finn Brostrup.

Ifølge træneren var Kvaglund klart bedst, og spillere og forældre blev meget frustrerede, da Nørre Snede udlignede til kampens resultat 1-1 kort før tid.

- Der blev ifølge træneren råbt "bøsserøve" efter vores spillere inde på banen fra forældre til Kvaglund-spillerne, og i et tilfælde blev en af vores spillere lovet tæsk, da han ville sige undskyld efter at have begået et frispark, refererer Finn Brostrup.