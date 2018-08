Formænd: Skolerne skal selv bestemme

ESBJERG: For et halvt år siden begyndte man på Vadehavsskolen at arbejde på en strategi for elevernes digitale apparater, både for computere, mobiltelefoner og tablets. Man havde på skolen ikke oplevet flere problemer med eksempelvis digital mobning end så mange andre steder, men man ville gerne være på forkant.

- Derfor har vi gjort det sådan, at brugen at mobiltelefoner i skoletiden foregår i undervisningsøjemed. Det kan for eksempel være, hvis eleverne skal bruge apps til læring, siger formand for skolebestyrelsen på Vadehavsskolen, Mette Hager Petermann.

Hun fortæller, at det er en sag, alle har en holdning til - især elevernes forældre. På Vadehavsskolen er man dog fast besluttet på ikke at lave et totalt forbud. De mener, det er vigtigt, at man lader den enkelte lærer vurdere, hvornår eleverne i en klasse skal have adgang til deres telefoner.

- Måden, man bruger telefonen på i 1. klasse er ikke den samme som i 9. klasse, siger hun.