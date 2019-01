Forladt fiskekutter er drevet i land ved Fanø

Fanø: Den fiskekutter, som siden fredag har drevet rundt i Vesterhavet efter en redningsaktion ud for Hvide Sande, er nu drevet i land ved Fanø. Det skriver TV Syd.

Bådens besætning troede fredag, at båden ville synke, da den tog vand ind. Derfor blev de reddet af en helikopter. Men båden sank ikke og drev uden besætningen videre forbi Blåvandshuk og ned mod Esbjerg. Her forsøgte man søndag at drive båden i land. Men da der gik ild i motorrummet, måtte man stoppe og lade den drive videre, indtil den altså nu er drevet i land ved Fanø Vesterland.

- Jeg kan se fiskekutteren er 'sandgået', så den bliver aldrig til kutter igen, fortæller Peter Brinch Michélsen, strandfoged i Sønderho, til TV Syd.

Peter Brinch Michélsen fortæller, at der også driver vragdele fra kutteren rundt ved stranden.

- Jeg regner med at udstede forbud mod strandhugst. Men nu skal myndighederne og forsikringsselskaberne afgøre, hvad der skal ske med resterne af James Robert, siger han til TV Syd.