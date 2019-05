Esbjerg: Den årlige sikkerhedskonference Task Force Zero, arrangeret af oliebranchens organisation, Olie Gas Danmark, er torsdag blevet forstyrret af klimaaktivister.

Omkring 20 klimaaktivister fra gruppen Extinction Rebellion, som er et internationalt systemkritisk aktivistnetværk med rødder i miljøbevægelsen og den britiske gren af Occupy-bevægelsen, havde torsdag morgen blokeret indgangen til Musikhuset Esbjerg.

Betjente fra Syd- og Sønderjyllands Politi var også til stede ved musikhuset, og alt foregik fredeligt, mens gæsterne blev ledt til konferencen via en anden indgang.

Kort efter sikkerhedskonferencen var begyndt, erobrede tre klimaaktivister imidlertid talerstolen i musikhusets koncertsal. Her fik de lov til at fremføre deres budskaber, og ifølge Olie Gas Danmark foregik hændelsen uden dramatik.

Brancheorganisationen oplyser desuden, at man ingen problemer har haft med demonstrationen - blot aktivisterne ikke generede konferencens gæster.

Om demonstrationen, som ikke var anmeldt til politiet, oplyser Olie Gas Danmark dog også:

- Det ikke gavner klimaet at lukke ned for olieproduktion Nordsøen, fordi Danmark er det land i verden, som udleder mindst CO2 i produktionen. Så hvis vi fortsat bruger olie og importerer den i stedet for at producere den selv, vil det betyde øget udledning.

Ifølge administrerede direktør i Musikhuset Esbjerg, Torben Seldrup, havde aktivisterne klædt om fra "aktivisttøj" til fine "forretningsklæder" i form af habit og var på den måde gået under radaren.

- Vi er naturligvis kede af, at vores kunde, Olie Gas Danmark, oplever forstyrrende elementer ved deres arrangementet her os, men jeg oplever egentligt, at de tager det ganske pænt, siger musikhusdirektøren.

Han ønskede sig, at hovedindgangen igen blev tilgængelig for musikhusets gæster og gæster til Esbjerg Kunstmuseum og Restaurant Kunstpavillonen, som også anvender indgangen.

Torsdag formiddag var op imod ti betjente således i færd med at arrestere klimaaktivisterne og føre dem bort i et "salatfad", oplyser en af klimaaktivisterne.

Arrestationerne foregik fredeligt, oplyses det videre.

Extinction Rebellion startede i 2018, og har globalt et fælles aktionskonsensus om, at man optræder fredeligt og ikke voldeligt under demonstrationerne og udøver civil ulydighed.

I Danmark er Extinction Rebellions medlemmer frivillige borgere fra alle samfundslag, af forskellige politiske overbevisninger. Bevægelsen omfatter studerende, akademikere, arbejdstagere og pensionister.