Preben Fog Svendsen har talt penge op i 25 år og sørget for vekselpenge og kassebeholdning i de forskellige barer, mens Vagn Andersen som kasserer har været med siden 2012. Som tidligere bankdirektør har han været med til at stramme op på forholdene omkring den økonomiske del af Tulipanfesten på Hovedengen, og hvert år bruger de to mere end 40 frivillige timer på at stå for festens økonomiske del.

- Dengang havde vi da også penge med hjemme under hovedpuden, hvis ikke vi lige at få dem alle sammen i banken, forklarer Tulipanfestkomitéens formand, Preben Fog Svendsen, der sammen med kasserer Vagn Andersen er de hovedansvarlige for festteltets pengevogn.

Et par millioner

De to vil ikke fortælle, hvad omsætningen er i festteltet og i de tilhørende ølvogne på pladsen under Tulipanfesten, men nøjes med at sige, at det er omkring et par millioner. De vil heller ikke forklare, hvordan de gør i forhold til at få penge fra vognen og i banken, men Vagn Andersen forklarer, at sikkerheden er blevet markant forbedret de senere år.

- Vi har fået flere og flere vagter. Både i teltet og udenfor vores vogn. Især glæder det, at der ikke må ske de frivillige noget, der arbejder i barerne eller i bagområdet, siger Vagn Andersen og forklarer, hvordan antallet af vagter er steget med 40-50 pct. på festivalpladsen på få år, ligesom der også er to hundepatruljer samt den ekstra vagt, der skulle være på pladsen på grund af besøg fra Rasmus Paludan.

- Det er ikke på grund af mere vold. Der er muligheden for terror, og så har vi stor fokus på unge under 18 og drikkeri på pladsen, så det er i høj grad præventivt, siger Vagn Andersen, der er glad for, at der ikke længere er samme mængde kontanter som tidligere.

- Sådan sidst på en aften var der flere våde end tørre pengesedler i baren. De klamme kontanter, men der kommer færre og færre kontanter. Sidste år brugte vi for alvor mobilepay og indførte kontaktløs betaling, og i år har vi fået MasterCard med, og målsætningen er, at vi på et tidspunkt når frem til at være kontantløse, siger Vagn Andersen og forklarer, at der er omkring 10-12 frivillige tilknyttet pengevognen under Tulipanfesten.