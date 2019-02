Forhadte kloakker: Nu koster de også gadetræerne livet

sms-beskeden til borgerne

I forbindelse med at der udføres separatkloakering af kvarteret syd for Strandby Kirkevej, bliver der af pladshensyn behov for at fælde alle gadetræerne på Carstensens Allé og på Godthåbs Allé. På de øvrige veje er der kun behov for beskæring eller fjernelse af enkelte træer.Mandag den 11. februar 2019 fældes gadetræerne i Carstensens Allé, og Godthåbs Allé.



Vær opmærksom på, at der ikke kan parkeres på de 2 gader fra mandag kl. 07.00 til ca. 17.00



Når kloakarbejdet er færdigt vil der blive plantet nye træer i de to gader.