Foreslå kandidater til Integrationsprisen 2019

Forum for Integration og Beskæftigelses overordnede opgave er at understøtte, at flygtninge, indvandrere og familiesammenførte kan blive en aktiv del af arbejdsmarkedet og Esbjerg Kommune, og de vil meget gerne være med til at synliggøre og anerkende de lokale virksomheder og arbejdspladser, der gør en særlig indsats for at fremme netop dette.

Job og integration

- Vi ved, at job og arbejde er uendelig vigtig i forhold til at skabe et succesfuld integration af flygtninge og indvandrere, og derfor er det vigtigt at hylde de virksomheder og arbejdspladser, der i det daglige er med til at styrke integrationen af vores nye borgere i Esbjerg Kommune. Integrationsprisen kan være med til at få de mange gode og lokale initiativer frem i lyset som inspiration for andre virksomheder og arbejdspladser i kommunen, siger Henrik Vallø, formand for Forum for Integration og beskæftigelse og Social & Arbejdsmarkedsudvalget i Esbjerg Kommune.