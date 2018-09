Esbjerg Idrætsråd håber snart, at der kommer noget konkret på bordet om nye regler for lokaltilskud og gebyrordninger. Foreningerne er begyndt at spørge til sagen, men politikerne lader vente på sig med et udspil.

Esbjerg: Fra 2019 skal der indføres nye regler for lokaletilskud og gebyrer for foreninger i Esbjerg Kommune.

Gebyrskruen er blevet strammet for hårdt, og i forbindelse med budgetforliget sidste år blev det besluttet at tilbageføre to millioner kroner om året for at lette udgifterne for de økonomisk pressede foreninger.

Der er mindre end fire måneder til årsskiftet, og endnu er der ikke kommet en ny model på bordet, og det ærgrer Esbjerg Idrætsråd, der repræsenterer foreningerne i kommunen.

- Vi har fra lige fra begyndelsen stillet os til rådighed for sammen med kommunens repræsentanter at finde frem til fornuftige forslag og belyse de forskellige konsekvenser og muligheder. men vi må nok sige, at det har været en meget stille sommer, og vi er ikke i nogen form for konkret dialog med kommunen om det her, siger formand for Esbjerg Idrætsråd, Villy Grøn.

Der er aftalt et møde mellem medlemmerne af Esbjerg Kommunes Kultur & Fritidsudvalg og Esbjerg Idrætsråd den 18. september, og idrætsrådet har bedt om at få en status på sagen og det videre forløb.