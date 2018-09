Foreløbigt budget er godkendt på Fanø

Mandag var der byrådsmøde på Fanø, hvor det store hovedpunkt på dagsordenen var første behandling af et budgetforslag. Borgmesteren havde fremsat et forslag, som byrådet samlet havde lavet et ændringsforslag til, som blev godkendt på byrådsmødet af alle 11 byrådsmedlemmer.

Fanø: Da byrådspolitikerne på Fanø mødtes mandag aften til byrådsmøde, var der mange punkter på dagsordenen. Et af punkterne var borgmesterens forslag til kommunens nye budget for 2019-2022, som skulle i første behandling godkendes, inden det sendes i høring blandt øens borgere. Borgmesteren valgte dog i stedet at præsentere et ændringsforslag til det oprindelige forslag, da alle 11 byrådsmedlemmer allerede var blevet enige om det. Budgetforhandlingerne har været undervejs siden sommer, og der er indgået en lang række kompromisser. Endelig kan et samlet byråd nu stå bag det foreløbige budget, selvom byrådets syv lister alle er gået til forhandlingerne med forskellige mærkesager. Hvor borgmester Sofie Valbjørn (Alt) er gået mest op i at undgå serviceforringelser, har Det Konservative Folkeparti haft størst fokus på at ende med et ansvarligt og langsigtet budget, og hos Venstre har de største fokusområder været tilflytning og turisme.

Besparelser på Fanø Det helt store emne i dette års budgetforhandlinger i Fanø Kommune har været besparelser. - Hvis vi fortsætter med det samme budget fremadrettet, vil vi i 2022 have et underskud i kommunen på mere end fem millioner kroner, sagde Sofie Valbjørn. Den grundlæggende strukturelle ubalance i budgettet skulle der altså rettes op på. Derfor har byrådet nu godkendt ændringsforslag i budgettets første behandling for samlet cirka 20 millioner kroner gennem de kommende fire år. Mandag kunne JydskeVestkysten fortælle om en af de større ændringer i budgettet, nemlig forhøjede takster i daginstitutioner. Efter borgmesteren havde præsenteret ændringsforslaget, vedhæftede flere af byrådspolitikerne kommentarer til arbejdet med budgetforhandlingerne. Én bestemt pointe gik igen i mange af kommentarerne. - Det er klart bedst for Fanø, at budgettet kan landes så bredt som muligt, sagde Christian Lorenzen (K). Han var ikke ene om den holdning, og flere andre politikere kommenterede også på det gode samarbejde i hele byrådet gennem forhandlingerne. - Det glæder mig, at vi er nået hertil i enighed og i fællesskab kan fremsætte et budgetændringsforslag. Det tegner godt for byrådet, at den svære proces kan nå hertil med 11 medlemmer bag sig, sagde Erik Nørreby (V) til mandagens byrådsmøde.