Forbrugerrådet til skuffede festivalgæster: Skynd jer at kontakte banken

Koncertgængerne, der havde købt billet til de nu aflyste Hede Rytmer-festival i Esbjerg, skal skynde sig at tage kontakt til deres bank. Så kan de muligvis godt at få pengene tilbage, lyder rådet fra seniorøkonom.

- Der er en række situationer på betalingskortområdet, hvor man har krav på at få tilbageført betalingen. Eksempelvis, hvis du ikke får det du har betalt for pga. konkurs eller lignende, går banken i mange tilfælde ind og dækker beløbet, siger Troels Hauer Holmberg.

Men ifølge seniorøkonomi Forbrugerrådet, Troels Hauer Holmberg, bør alle billetkøberne straks tage kontakt til deres bank. For har de brugt et Visakort, Mastercard eller Visa-delen af deres Visa/Dankort til at købe billetten med, kan der være hjælp at hente.

Arrangøren bag festivalen har ellers meldt ud, at det ser sort ud med at kunne refundere billetterne, da det torsdag morgen kom frem, at Hede Rytmer aflyses på grund af svigtende billetsalg og manglende tillid fra musikerne som følge af betalingsvanskeligheder efter festivalen i Randers.

ESBJERG: Har man købt billet til festivalen Hede Rytmer, som skulle finde sted i Esbjerg i september, kan der være håb for, at man kan få sine penge tilbage.

Bankens forsikring

Reglen gælder for alle tre typer betalingskort. Forbrugerne der har betalt med Visa- eller MasterCard kan være bedre stillet end forbrugere der har betalt med Dankort.

- Visa- og Mastercard-udbyderne har tilføjet nogle ekstra forbrugerbeskyttelsesregler, som kan komme i spil her. Men har man et almindeligt Visa-dankort, kan man gå ind og se i sin netbank, om betalingen er registreret som en Visa- eller dankortbetaling. Er det en Visa-betaling, burde man kunne få beløbet tilbage. Når du har betalt med Dankort-delen er der som udgangspunkt ikke mulighed for en tilbageførsel ved konkurs og lignende, siger Troels Hauer Holmberg.

Bankerne vil i første omgang forsøge, om de kan trække beløbet tilbage fra det sted, det er blevet sendt hen. Kan de ikke det, har banken typisk en forsikringsordning, der kan gå ind og dække det tabte beløb.

- Måske vil banken i første omgang spørge, om man har kontaktet festivalen og hørt dem, om de ville betale pengene tilbage, men det lader det jo ikke til er tilfældet her. Dernæst vil banken handle på det, er min vurdering. Men jeg vil da anbefale, at man skynder sig, for hvis Hede Rytmer først går konkurs, er der ikke noget at gøre, siger Troels Hauer Holmberg og tilføjer:

- Det er vigtigt, at man kontakter banken hurtigt, men først skal man forsøge at få pengene fra festivalarrangøren. Du skal dog ikke vente længe på svar, før du kontakter banken. Typisk vil bankerne gerne have besked indenfor 14 dage.