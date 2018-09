Forbrugerråd: Banker ville løbe fra Hede Rytmer-erstatning

Flere kunder er blevet afvist i banken, når de er kommet for at få de penge tilbage, som de betalte med Mastercard eller Visa for koncertbilletter til det nu aflyste Hede Rytmer. Men alle, der har betalt med Mastercard eller Visa-delen på dankortet, har ret til at få pengene retur, og det skal banken sørge for, slår Forbrugerrådet fast.

ESBJERG: Jesper Jensen fra Varde købte tidligere i år en billet til festivalen Hede Rytmer, der skulle være løbet af stabelen i Esbjerg 8. og 9. september. Han betalte med Mastercard, og da koncerten endte med at blive aflyst, fik han derfor billetpengene tilbage af sin bank, Jyske Bank. For det er en forsikring, der er indbygget i netop Mastercard, ligesom den er i Visa-delen af et Visa/Dankort.

Hans kammerat, Jakob Jørgensen, købte på samme måde billet til festivalen. Også med Mastercard. Men da festivalen blev aflyst, fik han at vide af sin bank, Skjern Bank, at han ikke kunne få pengene tilbage.

Den forskelsbehandling både undrede og irriterede naturligvis Jakob Jørgensen, og hans kamp for at få sine penge retur har nu ført til en afsløring af, at flere banker ikke har været inde i reglerne omkring Mastercards og Visas udvidede beskyttelse og derfor har givet deres kunder et forkert svar.

Eksempelvis valgte Skjern Bank at afvise sine kunder med henvisning til betalingslovens §112, hvor der står, at kreditkortbetalende kunder ikke må stilles bedre dem, der handler kontant, og at deres indsigelse om at få billetpengene tilbage derfor ikke kan imødekommes. Men Skjern Bank glemte her at tage højde for, at Mastercard og Visa har udvidet sikkerhed, når det kommer til de såkaldte "charge back"-regler. Det er kun dankortbetalere, der ikke har mulighed for at få pengene tilbage.

"Det er et rigtig træls køb, for det er desværre ikke muligt at gøre indsigelse", lyder svaret til Jakob Jørgensen i en mail fra Skjern Bank. Men det svar var altså ikke korrekt.