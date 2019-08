Forbløffet folketingsmedlem vil se nærmere på klagefrister

Folketingspolitiker Anders Kronborg(S) vil som medlem af Folketingets landdistriktsudvalg se nærmere på den tidsramme, Planklagenævnet har for at svare på klager fra Danmarks Naturfredningsforening. Han mener ikke, det er rimeligt, at små- og mellemstore virksomheder skal vente mere end et år på at få deres sag afgjort.

Ribe: Fredag besøgte folketingspolitiker Anders Kronborg(S) den byggeplads på Varde Hovedvej, hvor anlægsgartner Jesper Rohr Jørgensen venter på at komme til at opføre et nyt virksomhedsdomicil for hans firma, JRJ Anlæg.

Jesper Rohr Jørgensen kan risikere at skulle vente helt frem til udgangen af andet kvartal 2020, før Planklagenævnet hos Nævnenes Hus i Viborg har taget stilling til den klage, som Danmarks Naturfredningsforening har indgivet mod den landzonetilladelse, Jesper Rohr Jørgensen har fået fra Esbjerg Kommune.

Anders Kronborg er medlem af Folketingets udvalg for landdistrikter og øer, og efter en indføring i sagen fra Jesper Rohr Jørgensen mener han ikke det kan være rimeligt, at anlægsgartneren skal vente så lang for at få en afgørelse på sin sag.

- Jeg må indrømme, at jeg har lidt ondt af en lokal erhvervsdrivende, der følger reglerne til punkt og prikke, og nu står i et dødvande med et ellers spændende projekt, siger Anders Kronborg, der er forbløffet over, hvor lang tid det skal tage at behandle en klage i en sag, der ellers ser enkel ud.

- For mig at se er der styr på planlægningen af byggeriet, der ser meget transparent ud. Jeg ser ikke dette som en kompleks sag i forhold til mange andre byggeprojekter, og det der springer i øjnene er den lange sagsbehandlingstid i en sag af denne karakter, for han har mange penge ude at svømme. At det skal tage så lang tid er ikke med til at skabe den vækst, vi gerne vil have i Danmark, og det bør ikke drukne i bureaukrati, siger Anders Kronborg, der nu vil tage sagen med tilbage til Christiansborg.

- Jeg vil nu sætte mig ind i sagen for at se den i den rette sammenhæng, for jeg synes, han burde få en afklaring meget hurtigere. Jeg tager sagen med tilbage til Christiansborg som et eksempel på, hvordan man burde kunne gøre dette hurtigere, smidigere og enklere, siger Anders Kronborg, der også håber Esbjerg Kommune vil foretage en evaluering for at se, om noget kunne være gjort anderledes i sagsbehandlingen.