Forældrekøb i Esbjerg lokker med kolossal rabat

Der er rigtig mange penge at spare på boligdelen i forhold til de andre store uddannelsesbyer, hvor man som forælder overvejer at købe en lille lejlighed til sit barn, viser en opgørelse fra boligsiden.dk

Det har medført, at flere og flere studerende flytter i forældrekøb, og i Esbjerg er der rigtig mange penge at spare på ejerlejlighederne, når man sammenligner med landets fire største uddannelsesbyer.

Esbjerg: Studiestart på de videregående uddannelser står for døren, og et stigende antal studerende vælger at tage deres uddannelse i Esbjerg.

- Man skal dog fortsat huske på, at studieoptaget et langt mindre i Esbjerg, end det er i Odense. Derfor er efterspørgslen efter de helt små lejligheder større i Odense, end de er i Esbjerg, hvilket afspejler sig i priserne, forklarer boligøkonomen.

I Esbjerg kan forældre og studerende ifølge opgørelsen få en lejlighed på 60 kvadratmeter eller mindre for en gennemsnitligt kvadratmeterpris på 13.737 kroner. På grund af den øgede efterspørgsel er prisen steget med næsten 25 procent siden 2012, men det er dog stadig betydeligt mindre stigning end den næstbilligste af de store uddannelsesbyer, Odense, hvor prisen på mindre lejligheder er steget med mere end 50 procent. Her koster en kvadratmeter studielejlighed i snit 19.000 kroner.

Omvendt forældrekøb

I Esbjerg sidder ejendomsmæglerkæden Home tungt på lejlighedsmarkedet.

- Vi kan helt klar mærke en stigning i forældrekøb - flere og flere vælge at deres børn skal bo godt og derfor køber de lejligheder til dem i stedet for at kaste dem ud på lejemarkedet. Ofte betyder dette jo også en noget billigere husleje, end lejemarkedet i Esbjerg kan tilbyde, oplyser Marianne Christensen, medindehaver af Home i Esbjerg.

Hun oplever imidlertid også en tendens med en slags omvendt forældrekøb, hvor børn køber en lejligheder til deres forældre.

- Det kan være, at forældrene er blevet enlige og ikke længere har råd til at bo i deres nuværende bolig. Så er der mange, der vælger at købe en lejlighed til deres forældre, hvormed de får mulighed for at bo billigt, få deres husdyr med og få en altan eller lille have. Dette er tit problemerne hvis de skal ud på lejemarkedet, siger Marianne Christensen.

Ifølge Home-mægleren har markedet for salg af ejerlejligheder i Esbjerg helt generelt aldrig været bedre.