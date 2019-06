Forældre trutter og larmer for normeringer til Vestkystløbet

Esbjerg: Når tusindvis af mennesker indtager Vognsbølparken søndag den 2. juni til Vestkystløbet vil løbere og tilskuere næppe kunne undgå at bemærke, at der stadig er fokus på minimumsnormeringer i landets daginstitutioner.

For to måneder siden gik mellem 1.000 og 1.500 mennesker på gaden i Esbjerg for som en del af den landsdækkende aktion at kræve minimumsnormeringer og aktionen bliver gentaget i forskellige former landet over den 2. juni, og i Esbjerg altså som en del af Vestkystløbet.

- Vi diskuterede lidt, hvordan vi skulle gribe det an og blev enige om, at Vestkystløbet var en udmærket platform. Vi vil have en stand ved løbet, der vil være flag, bannere, T-shirts balloner og truthorn, også ude langs ruten, og så har vi givet alle folketingskandidater i området en åben invitation til at komme ned til os og svare på spørgsmål og fortælle om deres tanker på området, fortæller Charlotte Olsen, der er tovholder for græsrodsbevægelsen i Esbjerg.