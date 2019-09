Forældre til voldsramt pige: Hun er ved at miste tilliden til voksne

En artikel i medierne skulle der til, før skolen for alvor vågnede op, oplever Lise Thielsen og Lasse Elmquist Nielsen. Deres niårige datter har gennem hele sin skoletid oplevet overfald fra en klassekammerat, uden at det er blevet bremset. Forældrene oplever, at både skolereform og skoleledelse har spillet fallit.

ESBJERG: I mandags tog Lasse Elmquist Nielsen med sin niårige datter i skole. Han ville tale med læreren om, at der nu igen havde været hele to episoder ugen forinden, hvor datteren var blevet udsat for vold af en klassekammerat.

- Jeg hev fat i læreren og sagde, at jeg simpelthen ikke synes, det er godt nok, når der er to episoder på en uge. Hvortil læreren svarer "Nej, nej, det ved jeg godt. Men du ved jo, at vi siger til ham, at det må han ikke." Men sådan et svar er bare ikke nok. Det er det, vi har oplevet hele vejen igennem. At der ikke sker en ordentlig handling på tingene, og at det ikke bliver rapporteret videre op i systemet. Det var det, vi ikke kunne klare mere, og derfor gik vi til pressen, siger Lasse Elmquist Nielsen.

Han og Lise Thielsen er forældre til en niårig pige i 3. klasse på Rørkjær Skole, som helt siden 0. klasse er kommet hjem med sår og blå mærker på kroppen efter voldelige overfald fra en klassekammerat. Nogle gange en gang om måneden, andre gange flere gange om ugen.

Efter forgæves at have kontaktet skolen og drengens forældre gennem årene, fik Lise Thielsen og Lasse Elmquist Nielsen til sidst nok. En efterlysning i Ekstra Bladet efter folk, der havde oplevet vold i skolen, fik dem til at gribe knoglen, og i onsdags blev deres historie om datterens årelange vold og mobning publiceret.

- Vi har simpelthen ikke kunnet råbe skolen op. Og det er rigtig, rigtig frustrerende at stå og sige til vores datter om morgenen: "Prøv at høre, du bliver nødt til at tage i skole." For vi kan jo heller ikke bare holde hende hjemme. Vi har holdt hende hjemme i perioder, hvor vi er blevet lovet, at nu ville det blive bedre. Men så er der ikke engang gået en uge, og så har vi været samme sted igen. Vores datter mister jo efterhånden også tilliden til voksne, når vi siger "Nu sker der noget", men så fortsætter det bare. Havde den slags foregået på min arbejdsplads, var den skyldige blevet fyret for længst, og jeg som mellemleder var også blevet fyret for ikke at have stoppet det her. Men sådan er det ikke for børn, siger Lasse Elmquist Nielsen.