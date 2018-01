Forældre spænder ben for god personaleplanlægning i daginstitutionerne

- Vi har virkelig et udviklingspotentiale her. Vi skal have forældrene gjort klar over, hvor vigtigt det er, at de kun tilmelder deres børn til pasning i ferier, hvor de har tænkt sig at gøre brug af tilbuddet, lyder det fra Helle Rohde, som efterlyser en større, gensidig respekt.

- Det ærgrer mig, for det betyder, at der var tre ansatte på arbejde i de dage, som reelt kunne havde holdt julefri. Nu skal de holde ferie på tidspunkter, hvor der er mange børn i institutionen, fortæller Helle Rohde, områdeleder i Jerne og Spangsbjerg. Hun oplyser, at de børn, der ikke dukkede op, generelt ikke meldte forfald på grund af sygdom. Det kunne personalet nemlig læse i de beskeder, man fik fra forældrene via Tabulex - daginstitutionernes forældreintra.

Områdeleder Helle Lundgaard Andersen oplyser, at tre af de fem afdelinger, hun har ansvaret for i Hjerting og Esbjerg Nordvest, oplevede, at stort set alle tilmeldte børn dukkede op. Til gengæld var det et problem i de to øvrige afdelinger, hvor kun cirka halvdelen af de tilmeldte børn dukkede op. Også her stod man med ansatte, der reelt godt kunne have holdt ferie, og som nu skal afvikle ferie på andre, mere travle tidspunkter.

Bruger mange ressourcer på dialog

Rundringningen viser, at man i kommunens daginstitutioner generelt bruger mange ressourcer på at minde forældrene om, at de skal huske at melde deres børn til eller fra i ferier. Flere steder brugte man endda op til jul ekstra ressourcer på at planlægge juleferiens bemanding af den simple årsag, at mange forældre ombestemte sig i sidste øjeblik.

Områdelederne i Esbjerg Kommune har samtidig stor forståelse for, at børn tilbringer juleferien sammen med familien. De har også forståelse for, at det kan være svært at vide, om der er behov for pasning - for eksempel hvis forældre er ramt af arbejdsløshed og skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Esbjerg Kommune vedtog på et tidspunkt at gøre en forsøgsordning permanent med hensyn til daginstitutionernes tidligere lukkedage. Det betyder, at forældre i dag ikke skal planlægge deres ferie efter institutionernes lukkedage, idet børnene tilbydes pasning. Er der mindre end otte børn tilmeldt, arrangeres der fælles-pasning institutionerne på tværs.

Diana Mose Olsen (SF), formand for Esbjerg Kommunes Børn & Familie-udvalg, ærgrer sig over, at forældre melder børn til, som reelt ikke dukker op.

- Jeg tror, det handler om, at der skal være en meget tæt dialog med forældrene. Vi kommer aldrig i 0 med det her, men dialog er vejen frem, siger hun.