Forælder i 5. klasse i Hviding: Vi kigger fremad

Martin Wolff, som er far til en pige i 5. klasse på Egebæk-Hviding Skole synes ikke det er rimeligt kun at rette kritik mod lærer i kølvandet på episode med elev i klassen. Det virkelige problem er, at skolerne og lærerne ikke har ressourcer nok til at tackle konflikter, mener han.

- Her taler vi om en 5. klasse, som blev slået sammen af to mindre klasser og blev én stor klasse med 28 elever. Men der var altså kun én lærer til 28 elever, og når der så samtidig er flere af de elever, som har store udfordringer og er urolige og udadreagerende - ja, så skal det give store problemer for den ene lærer, som står med de 28 elever. Tidligere var det elever, som ville blive flyttet til en specialklasse, men nu skal de inkluderes i de almindelige klasser. Det sætter læreren i en nærmest umulig situation, mener Martin Wolff.

Fem er flyttet

I følge ham er der flyttet fem elever fra klassen til andre skoler.

- Og så har alle vi andre forældre til de resterende 23 elever givet hinanden håndslag på, at vi ser fremad, og bakker skolen og lærerne op. Vi ønsker at vi skal have en lokal skole i Hviding, og det skal vi forældre så også bidrage til ved at bakke op om skolen.

Er det nu en velfungerende 5. klasse din datter går i?

- Det kan jeg ikke sige 100 procent. Men jeg ved fra min datter, at hun er glad for, at de i klassen har et "elevråd", hvor de hver tirsdag bruger tid på at snakke om de problemer, der er og har været i klassen. Det er med til, at hun er glad for at gå i klassen og på skolen, siger Martin Wolff.