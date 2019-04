Forælder i 2. klasse i Hviding: Ingen hjælp at hente hos skoleledelsen

I frikvartererne er det som i det vilde vesten for eleverne på Egebæk-Hviding Skole. Her er der konflikter og slåskampe, og det sker uden at de voksne griber ind, lyder det fra Liselotte Hjorth Eskelund, som er mor til to piger, der går på skolen.

- Jeg ser det først om eftermiddagen, da hun kommer hjem fra skole. Skolen ringer ikke til mig og fortæller, hvad der er sket. Den anden gang er der en dreng, som slår hende med en plasticskovl, så hun får store blå mærker på halsen. Heller ikke her får jeg noget at vide fra skolen, siger Liselotte Hjorth Eskelund

Hun fortæller også om to episoder, hvor hendes datter første gang fik smidt en blyant i hovedet, så den var tæt på at ramme hende i øjet.

- Det er blandt andet, fordi hun er gået i tidlig pubertet. Så er det ikke let at være en pige i 2. klasse, fortæller moderen.

Hun fortæller, at hendes datter, som går i 2. klasse er ked af at gå i skole, fordi hun er én af de "svage" elever i klassen, som med jævne mellemrum bliver drillet og mobbet.

Liselotte Hjorth Eskelund, som er mor til to piger, der går på skolen i Hviding understreger, at hendes kritik af, at de voksne på skolen ikke ser de mange konflikter i frikvartererne ikke gælder alle lærere på skolen.- Min yngste datter går i 0. klasse, og her har de fået en nyansat lærer på skolen, som er meget konsekvent om som ser om børnene trives i klassen. Det er helt anderledes end i 2. klasse, hvor min ældste datter går, siger Liselotte Hjorth Eskelund.

De ser det ikke

Henvender din datter sig til én af de voksne og fortæller, hvad der er sket?

- Nej, det gør hun ikke. Fordi hun ved, at der ikke er nogen opbakning at hente fra de voksne. Og gårdvagter er der som regel ikke nogen af i frikvartererne. Så de voksne ser ikke, hvad der sker, siger Liselotte Hjorth Eskelund.

Hun henvendte sig selv til skolens pædagogiske leder efter episoden, hvor datteren blev slået med en skovl.

- Men der var ikke nogen hjælp at hente her. Det nytter ikke noget. Så efterfølgende er jeg gået uden om lederen og henvender mig så direkte til forældrene til de børn, det handler om, siger hun.

Liselotte Eskelund har også et bud på årsagerne til konflikterne i frikvartererne - og i skolen som helhed.

- Det er, at der er en del elever, som er voldsomme og udadreagerende. Børn, som skal inkluderes i de almindelige klasser. Og dem, der er ofrene for konflikterne, er så dem der flytter fra skolen, siger hun.

Avisen har også fået en henvendelse fra en anden forældre til en elev på skolen. En forælder, som ønsker at være anonym. Hun retter også kontant kritik af den pædagogiske leder af skolen.

- Der er et utal af problemer, som fejes ind under gulvtæppet. En skoleleder, der er til absolut ingen hjælp. Når man beder om det, får man blot at vide, at man skal lære sine børn at have rundsave på albuerne, så de kan klare sig, siger denne forælder.